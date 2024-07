Repice: “La Juve sta cambiando il centrocampo. Su Allegri…”

Francesco Repice, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Francesco Repice, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “L’Atalanta sta crescendo di anno in anno senza clamori e credo che se anche cedessero Koopmeiners il loro progetto resterà ambizioso, altrimenti Gasperini non avrebbe mai accettato di rimanere a Bergamo. Juventus? L’anno scorso si parlava di squadra da Scudetto, ma allora perchè stanno rifondando il centrocampo? Evidentemente la colpa non era tutta di Allegri….. Futuro di Rabiot? Io credo che rimarrà in bianconero, anche se in Italia ci sono almeno un paio di club che potrebbero tentarlo. Dybala a parte, Chiesa sarebbe il giocatore tecnicamente più forte della Roma, per cui parliamo di un potenziale rinforzo importantissimo per i giallorossi, un po’ come Zaniolo per l’Atalanta”.