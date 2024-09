Popescu: “Man alla Juve? Già bello che se ne parli…”

Gheorghe Popescu, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Dennis Man, talento del Parma.

Gheorghe Popescu, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile affare Man. Ecco le sue parole ad Antena 1: “È bello anche solo che se ne parli, sarebbe positivo lasciare il Parma per la Juventus, perché gli permetterebbe di salire ad un livello più alto. Juve, Inter, Roma… son tutte squadre di blasone. Adesso è anche finito in nomination come miglior giocatore del mese di agosto del campionato italiano, il che è straordinario, giocando in una squadra appena salita dalla seconda divisione”.

Il futuro di Man in bianconero

“L’importante è che sia rimasto al club, che non se ne sia andato dopo aver avuto altre offerte. Ha avuto un inizio di stagione incredibile. Sia lui che Mihăilă sono i giocatori più importanti nell’attacco del Parma. Stanno facendo molto bene anche in Nazionale, li ho visti molto, molto in forma. Sono stati i nostri attaccanti più pericolosi durante tutta la partita”.