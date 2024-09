De Gaetano: “Douglas Luiz pedina imprescindibile della Juventus”

De Gaetano ha parlato del giocatore della Juve, Douglas Luiz: per il giornalista, il brasiliano sarebbe un giocatore di caratura superiore

Nelle prime tre giornate di campionato non è mai stato impiegato dal 1′ minuto dal suo allenatore Thiago Motta. Negli spezzoni da subentrante, così come nelle amichevoli estive è parso quantomeno non ancora perfettamente integrato negli schemi della Juventus o non nella sua forma più smagliante. Eppure, per Genny De Gaetano, alcuni sprazzi del suo talento si sarebbero già visti e sarebbero più che sufficienti a comprende la grande caratura del giocatore. Addirittura, per il giornalista, il brasiliano diverrà in tempi brevi un giocatore imprescindibile e praticamente inamovibile nell’undici titolare dell’allenatore. Ecco che allora, il periodo attuale di scarso utilizzo sarebbe da intendersi solo come propedeutico e in preparazione per la fase calda della stagione.

Le parole di De Gaetano su Douglas Luiz

“Douglas Luiz sembra che giochi da sempre alla Juve, è un calciatore di livello superiore rispetto a tanti altri del nostro campionato. Si tratta di una pedina imprescindibile. Il tasso tecnico del brasiliano è indiscutibile. Arriva alla Juventus per fare un ruolo nevralgico nella squadra pensata da Motta. L’ex Aston Villa ha classe e talento. Non credo che quest’anno esistano seconde linee alla Juve. Da quel poco che ho visto, ci saranno pochi titolarissimi tra cui lo stesso Douglas Luiz insieme a Koopmeiners e Vlahovic“.