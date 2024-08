Juve, per Kalulu visite ok: la firma tra oggi e domani

Pierre Kalulu dovrebbe molto presto essere un nuovo giocatore della Juve: il difensore francese ha già completato le visite mediche di rito

Dopo diversi giorni, Pierre Kalulu ha sciolto le sue riserve. Il difensore centrale del Milan sarà il nuovo rinforzo del reparto difensivo della Juventus. Il calciatore ha già superato le visite mediche al JMedical, fermandosi anche con alcuni tifosi per degli scatti e autografi. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del suo trasferimento dal Milan.

La formula di Kalulu alla Juventus

Juventus e Milan già da tempo avevano trovato l’accordo per il trasferimento di Kalulu in bianconero e solo le incertezze del giocatore avrebbero rallentato l’affare. La formula del trasferimento, che verrà confermata successivamente nel momento dell’ufficializzazione, sarebbe quella del prestito oneroso. Inoltre, nell’accordo dovrebbero essere previsi alcuni bonus al Milan al verificarsi di determinati condizioni, così come il diritto di riscatto a favore della Juve.