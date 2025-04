Rassegna stampa – Juve, ecco la Roma: obiettivo quarto posto

Dalla sfida della squadra di Tudor contro la Roma fino al pareggio dell'Inter: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è domenica 6 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Follia Inter. Frenatona a Parma: da 2-0 a 2-2”. In alto: “Milan, la rimonta più inutile”. A lato: “Voglia di eurogol. Dovbyk, Vlahovic. La Champions passa da qui” e “Un’occasione Toro contro il Verona”. In taglio basso: “Ora il Bayern fa paura (anche con le riserve)”, “Ganna sui Muri sfida Pogacar e Van der Pool” e “Rincorsa Ferrari. In Giappone ci prova Leclerc”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il pari dei nerazzurri: “Stoppata. L’Inter sbanda e Chivu rimonta. Conte, missione -1”. In basso: “Milan out. Pareggia 2-2 con la viola e dice addio al traguardo Champions”, “Dovbyk e Vlahovic: uno è fuori”, “Trionfo PSG: vince la Ligue 1 per la 13a volta” e “Mou provocato: solo 3 giornate di squalifica”.

Tuttosport

“Juve, foga per la vittoria”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Stasera contro la Roma all’Olimpico per riprendersi il quarto posto. Tudor: Dobbiamo continuare a pedalare forte”. In taglio alto: “Toro, non tradirli!”. A lato: “L’Inter paga fatica e cambi. Conte ride” e “Il Milan e il brivido delle rimonte”. In taglio basso le parole di Sinner: “È tutto ingiusto ma ho scelto il male minore”. Nel frattempo arriva una notizia di mercato: la Juve valuta un colpo da 100 milioni di euro <<<