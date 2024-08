Pedullà: “Adeyemi o Koopmeiners? La Juve non ha ancora deciso”

Quale sarà il prossimo colpo della Juve? Le parole di Alfredo Pedullà sulle prossime mosse del mercato bianconero

Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Douglas Luiz, Thuram, Di Gregorio e Cabal la Juve si prepara a chiudere qualche altro colpo in entrata. I bianconeri sono alla ricerca di un esterno d’attacco e di un trequartista, con Adeyemi e Koopmeiners che sembrano essere i preferiti nei due ruoli.

Mercato Juve, le parole di Alfredo Pedullà sul mercato bianconero

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato delle prossime mosse di mercato della Vecchia Signora: “La Juventus deve decidere se puntare su Adeyemi o Koopmeiners. Attualmente, non mi risulta che abbiano fatto offerte né per uno né per l’altro”.