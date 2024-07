Biasin: “Koopmeiners rimane il sogno principale della Juventus”

Biasin ha fatto il punto sulla campagna rafforzamento della Juventus: per il giornalista, i bianconeri penserebbero sempre a Koopmeiners

Nel suo editoriale su Tmw, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla campagna rafforzamento della Juventus. Per il giornalista, ci sarebbero degli obiettivi chiari e permarrebbe il sogno Teun Koopmeiners.

La Juve non molla Koopmeiners

Ecco le sue parole: “Tre rinforzi sicuri in arrivo (del resto ce lo ha detto Giuntoli): Todibo è vicinissimo (35 milioni al Nizza), Koopmeiners resta il sogno unico e solo a centrocampo, per l’attacco si punta a Karim Adeyemi, anche se la valutazione del Borussia (45 milioni) spaventa un po’. E Chiesa? Uscirà, ma prima trova una sistemazione prima libera spazio per l’esterno gradito a Motta (stesso discorso per Milik in attacco)”.