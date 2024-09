Paganini: "Juve interessata a Martial? E' stato proposto..."

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile colpo Anthony Martial.

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Martial? Un mio amico di Montecarlo che lavora nell’ambito calcistico, che ha contatti con procuratori ed agenti vari, mi ha detto che l’agente di Martial viene spesso a vedere le partite del Monaco e capita spesso a Montecarlo. Parlando mi ha detto che sarà anche a Torino a vedere la partita di Champions. Da qui a dire se la Juventus è interessata o meno a Martial chiaramente ce ne passa. Si parla di un accordo con l’AEK Atene, ma da quello che mi risulta è una destinazione che non scalda il calciatore. Lui preferirebbe rimanere in campionati di maggiore prestigio”.

I contatti tra le due squadre

“Stasera sapremo se c’è stato qualche contatto e la Juventus vuole approfondire la pista Martial. Io so che l’agente sta cercando di proporlo un po’ a tutti. Alla Juventus, al PSV, lo ha riproposto anche al Monaco dove ha già giocato. In questo momento il ruolo dell’agente è quello di promuovere il calciatore, che comunque ha 28 anni ed è ancora nel pieno della sua carriera. Il discorso è più di prospettiva. Stiamo parlando di tutti calciatori sotto contratto, c’è anche Schouten che è un giocatore che Motta conosce avendolo allenato al Bologna. Un possibile rinforzo però è più orientato verso l’attacco: se Vlahovic non si sblocca è chiaro che la Juventus in prospettiva potrebbe intervenire in quel reparto. Ha solo Milik come alternativa, che alla fine è stato reintegrato, perché era uno di quei giocatori che sarebbero dovuti partire. Se Vlahovic non darà garanzie, la Juventus pensa più ad un rinforzo in attacco”.