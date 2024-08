Juve, Paganini: “Milik può tornare in rosa, mentre Chiesa…”

Polo Paganini ha parlato degli attaccanti della Juve, Milik e Chiesa: per il giornalista, il destino dei due in bianconero sarebbe opposto

Intervistato per Radio Bianconera, Paolo Paganini ha fatto il punto su alcuni calciatori fuori dal progetto della Juventus. In particolare, il giornalista si è soffermato sui due elementi d’attacco, Arkadiusz Milik e Federico Chiesa, apparentemente destinati a sorte differente.

Le parole di Paganini su Milik e Chiesa

Ecco cosa ha detto: “Milik potrebbe tornare a far parte del progetto Juventus. Chiesa all’Inter? Marotta è molto abile nel concludere operazioni a costo zero, come quelle di Calhanoglu, Thuram e Zielinski. D’altra parte, Chiesa ha un contratto fino al 2025 e non può restare fermo per troppo tempo. Il giovane talento piace molto a Conte, mentre Raspadori è nel mirino di Giuntoli e Motta. Nonostante ciò, la Juventus si è già notevolmente rafforzata rispetto alla scorsa stagione, indipendentemente dalle prossime mosse di mercato”.