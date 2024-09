Sissoko: “Servirà ancora molto tempo per vedere una bella Juve”

Mohamed Sissoko ha parlato della Juventus di questa stagione: per l'ex bianconero, servirà ancora molto tempo per farla rendere al massimo

Intervistato da TJ, Mohamed Sissoko ha parlato della Juventus in procinto del debutto in Champions League. Ecco le sue parole: “Per me la Juve arriverà pronta. E’ arrivato un nuovo allenatore che sta portando una nuova filosofia al club, qualcosa si sta già vedendo ma passerà ancora un po’ di tempo prima che la Juve diventerà veramente bella da vedere in campo. Tutti gli avversari la dovranno temere sia in Italia che in Europa. E’ normale quando ti chiami Juventus, c’era bisogno di prendere dal mercato dei giocatori qualitativi di personalità e mi sembra siano arrivati. E’ iniziato un nuovo ciclo, per questo dico ai tifosi che dovranno aver fiducia per quello che sarà la nuova Juve”.

Sissoko: “Yildiz farà innamorare i tifosi”

L’ex centrocampista della Juve ha proseguito parlando di alcuni singoli della rosa: “Yildiz è il presente e il futuro della Juventus, sono sicuro che riuscirà a far innamorare ancora di più i tifosi. Ha la personalità per indossare la maglia numero 10, per me non è stata troppo avventata la decisione della società. Kalulu? Non lo conoscono tutti i tifosi in Francia, lui ha fatto la sua formazione all’OL e poi si è trasferito al Milan. In questi anni in rossonero si è distinto abbastanza per aver fatto delle buone cose, quindi trovo che si sia meritato la chiamata della Juventus. E’ un giocatore di esperienza, sicuro e affidabile, che è già consapevole di cosa significa indossare la maglia di un club importante italiano”.