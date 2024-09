Osimhen alla Juventus | Grossa novità di calciomercato

La Juventus sta lavorando per provare a costruire una formazione in vista del prossimo anno che possa essere all'altezza della situazione

La Juventus vuole migliorare. E vuole farlo in mezzo al campo e fuori. Per questo motivo, serve un progetto – che è quello a cui si sta lavorando – che possa tenere conto di tutto quello che è migliorabile e che dunque possa porre le basi per un futuro davvero al top. L’inizio di questa stagione è al momento non giudicabile, ovviamente. Ma una delle questioni che sicuramente sono risaltate all’occhio riguarda Dusan Vlahovic e il suo apporto che sembra essere molto minore rispetto a quello che tutti si aspettavano. Il campionato è lungo, per carità, ma ci pare evidente che qualcosa non stia funzionando. Ragione per cui – come avrete capito – si sta parlando in maniera sempre più insistente di quello che potrebbe succedere sul fronte sostituto e dunque, su chi potrebbe arrivare magari il prossimo anno.

Il calciomercato della Juventus e le voci su Osimhen

Il nome che Giuntoli starebbe valutando in maniera super-importante è quello che ci porta ad Osimhen. Il giocatore del Napoli – attualmente al Galatasaray – è in rottura totale con gli azzurri e dopo questa pausa che s’è preso in Turchia, dovrà capire il suo futuro. Per questo, la Juventus starebbe valutando l’assalto agli azzurri. Ma con una mossa ancor più clamorosa.

Vlahovic pesa sulle casse della Juventus per un totale di 23 milioni di euro lordi all’anno. Per questo, si potrebbe ipotizzare anche la cessione del giocatore (ha interessamenti in Premier, piace all’Arsenal) ed il colpo Osimhen. Staremo a vedere quello che succederà ma qualcosa, anche in questo senso, inizia a muoversi davvero in maniera importante. In tutto questo, sempre in tema Juventus, le notizie non sono finite: sta circolando infatti una notizia molto pesante su Allegri <<<