Dopo Juve-Napoli circola una voce pesantissima su Allegri / News

In queste ore stanno circolando diverse voci riguardanti quello che è accaduto in Juventus-Napoli e contestuamente su Allegri

La Juventus non riesce a battere il Napoli e si porta a casa il terzo 0-0 consecutivo. In questo senso possiamo dire che la delusione c’è e non è neanche poca. Allo stesso modo però i bianconeri hanno bisogno di mantenersi lucidi e per questo motivo non bisogna certametne buttare tutto all’aria, anzi. La classifica dice che la Juve è a 2 punti dal primo posto e che in queste prime giornate di campionato ha comunque tenuto dietro le due milanesi. Non male, considerando che non tutto sta filando in maniera perfettamente liscia. Ma ci sono valutazioni da fare, che prima o dopo (era ovvio) verranno a galla.

Juventus-Napoli e quella voce pesante su Allegri

Thiago Motta fa i conti anche con il recente passato della Juventus ed è per questo motivo che fanno rumore le parole del noto giornalista Sandro Sabatini che parlando su Sportmediaset ha rilasciato delle parole molto chiare:

“In panchina ci sono 100 milioni di euro spesi sul mercato. E qui la questione è molto semplice: o Thiago Motta non li sa utilizzare o sono colpi sbagliati da Giuntoli. Serve tempo? McTominay nel Napoli gioca. I tre acquisti che la Juventus sta tenendo in panchina sono quelli arrivati a fine Giugno. Kalulu, Nico Gonzalez e Koopmeiners giocano subito. Gli investimenti che ha fatto la Juentus nella precedente gestione – in 3 anni di Allegri – non sono mai stati fatti. Il monte ingaggi sono 3 anni che diminuisce, quest’anno invece è rimasto lo stesso“. Insomma la situazione è molto chiara. Anche se secondo noi è ancora un po’ poco per rimpiangere Allegri. Detto questo, sempre parlando di Juventus, massima attenzione: ecco cosa è successo a fine primo tempo tra Thiago Motta e Vlahovic <<<