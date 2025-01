Mercato Juve, Vlahovic può salutare subito: una big di Premier su di lui

Vlahovic potrebbe lasciare la Juve e trasferirsi in Premier League: le parole del giornalista Nicolò Schira

Vlahovic è croce e delizia della Juve di Thiago Motta. Quando gioca il serbo è spesso e volentieri aspramente criticato: tanti gol sì, ma altrettanti palloni sbagliati. Il classe 2000 è un bomber di razza ma non sembra essere il tipo di attaccante funzionale al gioco dell’allenatore bianconero come era invece al Bologna Zirkzee. Al tempo stesso, però, quando non gioca la Juve non riesce a segnare. In rosa infatti non c’è un altro attaccante (Milik è sempre infortunato) e i bianconeri si ritrovano così con tanti palleggiatori e nessun riferimento offensivo. Una situazione al limite del paradossale.

Mercato Juve, Vlahovic venduto a gennaio?

Partendo da questi presupposti diventa quasi normale chiedersi se la Juve sia davvero il posto giusto per Vlahovic. Il serbo non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto e per questo la Vecchia Signora potrebbe deciderlo di venderlo. Su X il giornalista Nicolò Schira ha scritto: “L’Arsenal sta monitorando Dusan Vlahovic. Non è stata ancora formulata un’offerta ma il giocatore piace ad Arteta da molti anni e lo voleva già prima che firmasse con la Juventus”. La Premier segue quindi con attenzione il bomber bianconero e l’impressione è che se dovesse arrivare un’offerta il giocatore potrebbe anche partire.