Mercato Juve, caccia al sostituto di Bremer: Giuntoli pensa a Skriniar - JuveNews.eu

La Juve è a caccia di un giocatore che possa sostituire Bremer: Giuntoli vuole Skriniar in prestito dal PSG

Il grave infortunio di Gleison Bremer ha costretto la Juve ha cambiare priorità e piani in vista del prossimo mercato. Il difensore brasiliano dopo la rottura del legamento crociato e del menisco, infatti, resterà ai box per almeno 7 mesi e ora la Vecchia Signora si trova a corto di difensori centrali. Kalulu e Gatti si preparano a essere i titolari, con Cabal e Danilo come uniche alternative. Per questo Giuntoli si è subito messo alla ricerca di rinforzi e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello dell’ex Inter Milan Skriniar.

Juve, idea Skriniar per la difesa

Dopo il suo arrivo a parametro zero al PSG Skriniar non è mai riuscito a convincere a pieno. Non a caso in questa stagione il difensore slovacco ha collezionato appena 2 presenze tra tutte le competizioni e nessuna da titolare. Poco spazio e prestazioni deludenti, due segnali che portano a pensare a un possibile addio. Per questo la Juve a gennaio potrebbe provare a prenderlo in prestito fino al termine della stagione, opzione che sarebbe perfetta tanto per i bianconeri quanto per la formazione parigina. Bisognerà però capire se la Vecchia Signora affonderà il colpo e soprattutto se il PSG accetterà la proposta.