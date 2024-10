Juve, Bremer ringrazia sui social dopo l'intervento: "Primo passo verso il rientro!" - JuveNews.eu

Bremer ha voluto ringraziare tutti i tifosi della Juve che gli sono stati vicini in questi giorni difficili: le sue parole

Purtroppo gli esami strumentali hanno confermato le brutte sensazioni avute a pelle nel corso del match di Champions League contro il Lipsia: Gleison Bremer ha subito la rottura del legamento crociato. Stagione già finita per lui. Il brasiliano ieri è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico, come confermato anche dal bollettino medico pubblicato dalla Juve: “Gleison Bremer questa mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Juve, il messaggio di Bremer sui social

Anche nei momenti più bui, però, non bisogna perdere il sorriso. Per questo Bremer sui social ha postato una foto sul letto d’ospedale. In descrizione un messaggio di ringraziamento per tutti i tifosi che lo hanno inondato di messaggi e positività. Ecco le sue parole: “Questo è il primissimo passo verso il rientro! Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato, l’affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato qualcosa di fantastico”