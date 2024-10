Mercato Juve, Skriniar l’obiettivo numero 1 ma c’è un’alternativa

La Juve è alla ricerca di rinforzi per la difesa: Giuntoli oltre a Skriniar pensa anche a un altro slovacco

L’infortunio di Bremer è stato un colpo più duro del previsto. Il centrale brasiliano era la colonna portante della squadra e Kalulu, Gatti e soprattutto Danilo non sembrano poter dare abbastanza garanzie per giocare da soli il resto della stagione. Per questo Giuntoli è alla ricerca di rinforzi e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nome in cima alla lista resta quello di Milan Skriniar. L’ex Inter non sta trovando spazio al PSG e per questo potrebbe partire in prestito ma l’ingaggio da 10 milioni di euro a stagione è un ostacolo difficile da superare. Per questo si studiano nomi alternativi e l’ultima idea è quella di Bijol dell’Udinese. Il centrale slovacco potrebbe rivelarsi un buon nome low cost per la difesa anche se andrebbe capita la formula. Difficile pensare che la squadra di Runjaic lo lasci partire in prestito secco.

Juve, le parole di Thiago Motta sulla difesa

La difesa resta però un problema, come sottolineato in parte da Thiago Motta al termine del 4-4 contro l’Inter: “Possiamo migliorare su tutto, oggi abbiamo sofferto in fase difensiva contro una squadra forte. In fase difensiva abbiamo sofferto troppo, aldilà dell’avversario. Non era mai successo, non era mai capitato di lasciare così tante occasioni da gol. È stata una partita aperta dove le squadre hanno fatto una partita corretta”.