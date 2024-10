Juve, Danilo ancora disastroso. Motta: “Lo vedo meglio di Gatti in impostazione”

Ennesima gara da dimenticare per Danilo: perchè Motta l'ha preferito a Gatti? Le parole del tecnico della Juve

Dopo la sfida di Champions League contro lo Stoccarda, altra serata da dimenticare per Danilo. Il difensore brasiliano contro l’Inter ha commesso diversi errori gravi, incapace di tenere a bada uno scatenato Thuram. La sua parabola discendente non è però una cosa nuova ed è ormai chiara a tutti da diversi mesi. Perchè allora Thiago Motta lo ha comunque preferito a Gatti in una partita così importante come il derby d’Italia? L’allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Danilo e Gatti sono due giocatori completamente diversi. Danilo per impostazione di gioco lo vedo un po’ meglio di Federico in questo momento, che all’inizio della stagione ci ha dato tanto come fisicità. Essendo ammonito e andando noi in pressione, ho tolto Danilo per Fede che è entrato bene. Anche Cabal può giocare centrale, ma lo utilizzo di più come terzino sinistro”.

Juve, le parole di Motta

Sulla fase difensiva l’allenatore bianconero ha poi aggiunto: “Possiamo migliorare su tutto, oggi abbiamo sofferto in fase difensiva contro una squadra forte. In fase difensiva abbiamo sofferto troppo, aldilà dell’avversario. Non era mai successo, non era mai capitato di lasciare così tante occasioni da gol. È stata una partita aperta dove le squadre hanno fatto una partita corretta”.