Mercato Juve, tentato lo scambio Chiesa-Sterling: le ultime novità

Juve e Chelsea hanno provato a imbastire uno scambio tra Chiesa e Sterling: le ultime novità sul mercato bianconero

La Juve continua a cercare una nuova sistemazione per Federico Chiesa e, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, ha provato a imbastire uno scambio con il Chelsea per Sterling.

Mercato Juve, Chiesa per Sterling? No ma…

Le valutazioni dei due giocatori e i rispettivi stipendi rendono però lo scambio quasi impossibile, ma questo non vuol dire che il Chelsea non possa puntare comunque su Chiesa. Se i Blues riuscissero a vendere l’attaccante inglese, infatti, potrebbero decidere di puntare a prescindere sul giocatore bianconero. Per ora quindi niente da fare, ma da qui al termine del mercato estivo la situazione potrebbe cambiare: staremo a vedere.