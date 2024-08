Chiesa-Juve, terremoto! E Sky parla di 4 colpi / Calciomercato

Il calciomercato della Juventus sta prendendo una piega molto chiara: questo finale d’estate sarà bollente, più che mai. E non c’entrano le temperature. Piuttosto, circolano seriamente delle voci rispetto a quello che Giuntoli potrebbe fare sia in entrata che in uscita. Ragione per cui in queste ore addetti ai lavori ed appassionati, si stanno sforzando di capire quella che potrebbe essere la prossima mossa del dirigente bianconero. Tanto per iniziare, una questione terribile: quella legata a Chiesa.

Calciomercato, Juve a lavoro su più fronti: da Chiesa a 4 colpi

Sta succedendo di tutto, possiamo dirlo. Qualcuno ha parlato di possibile reintegro di Chiesa all’interno della rosa dei titolari della Juventus mentre altri hanno ipotizzato l’opzione per cui si potrebbe arrivare ad una rescissione consensuale. Niente di tutto questo. Da quanto ci risulta, la volontà assoluta da parte della Juventus sarebbe quella di vendere Federico. Punto. Tutto il resto sono chiacchiere. Non si vuole perderlo a zero, non si vuole rimetterlo in rosa. L’unica soluzione, è la cessione. Ed è qui, che (pure) potrebbe esserci una sorpresa.

Se la Roma dovesse dire addio a Dybala – ci fanno sapere da fonti giornalistiche giallorosse – allora De Rossi potrebbe ri-fiondarsi proprio su Chiesa. Che non avrebbe chiuso all’ipotesi di un trasferimento nella Capitale. Può succedere di tutto nell’arco di poco. Di sicuro, però, le sorprese in casa Juventus non sono finite. E occhio, perché Luca Marchetti su Sky Sport ha detto qualcos’altro di davvero molto importante sul mercato Juventino <<<