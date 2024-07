Mercato Juve, Sancho si allontana: possibile scambio con il PSG

Il PSG è sulle tracce di Sancho, da tempo obiettivo di mercato della Juve: possibile scambio tra i francesi e lo United

Uno degli obiettivi della Juve per questa sessione di calciomercato è Jadon Sancho, esterno d’attacco inglese di proprietà del Manchester United. I bianconeri vorrebbero prenderlo in prestito ma i Red Devils hanno altre idee in testa: possibile scambio con il PSG.

Mercato Juve, scambio Sancho-Ugarte?

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG continua a cercare un sostituto di Mbappe. Se Kvaratskhelia resta l’obiettivo numero uno, i parigini seguono anche Sancho. Tra le due squadre potrebbe intavolarsi uno scambio: l’inglese al PSG e Ugarte al Manchester United. Il mediano uruguagio piace molto, infatti, ai Red Devils e potrebbe essere la contropartita perfetta per chiudere la trattativa