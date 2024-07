La Juve è alla ricerca di rinforzi per le fasce e studia il piano perfetto: Giuntoli vuole Adeyemi e Sancho ma occhio a Berardi

AAA Cercasi esterni d’attacco. Con l’arrivo di Thiago Motta e il passaggio al 4-2-3-1 la Juve ha bisogno di molti più giocatori offensivi. Chiesa e Soulè saranno venduti e per questo il reparto sarà quasi completamente da rifare.

Calciomercato Juve, da Adeyemi e Sancho fino a Berardi: il piano

Giuntoli ha in mente un piano ben preciso per le fasce. Con i soldi della cessione di Soulè partirà subito l’assalto ad Adeyemi del Borussia Dortmund. Poi bisognerà aspettare fine mercato nella speranza che Sancho sia ancora al Manchester United. A quel punto i bianconeri potrebbero provare a prenderlo in prestito, opzione che in queste prime fasi di mercato sembra impossibile. Occhio però a Berardi: l’attaccante del Sassuolo potrebbe tornare utile sia come rinforzo per la fascia ma anche come falso nove, una sorta di vice Vlahovic. Ora che i neroverdi sono retrocessi in Serie B potrebbe rivelarsi un’occasione low cost molto interessante.