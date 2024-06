Mercato Juve, Rossi: “Darei una chance a Kean alla Fiorentina”

Delio Rossi ha parlato del presunto interesse di calciomercato della Fiorentina per Moise Kean, attaccante in forza e in uscita alla Juventus

Intervistato per Radio FirenzeViola, Delio Rossi ha parlato del calciomercato della Fiorentina. Tra le domande poste all’allenatore, c’è quella sul presunto interesse del club viola per Moise Kean, attaccante della Juventus. Su di lui, il tecnico si sarebbe mostrato aperto allo scenario, favorevole a concedere una possibilità al calciatore.

“Io gliela darei un’opportunità nella Fiorentina, ma non lo farei giocare da prima punta. Non lo vedo come centravanti, almeno per me non è il mio attaccante ideale, non ha grosse doti tecniche, magari potrebbe giocare dietro la punta. Sia lui che Zaniolo sono due giocatori istintivi, ecco se dovessi scegliere una mezzapunta prenderei lui, Zaniolo“.