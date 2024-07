Mercato Juve, più De Ligt che Bremer per il Manchester United

Gleison Bremer non sarebbe in cima ai desideri di calciomercato del Manchester United, il quale preferirebbe l'ex Juventus Matthijs de Ligt

Nonostante nell’intervista completa Gleison Bremer abbia parlato delle sue prospettive nella nuova Juventus di Thiago Motta, le sue ultime parole hanno sollevato qualche allarmismo nell’ambiente. Dal ritiro della Copa America, il difensore brasiliano ha spiegato di come questi sia più concentrato sull’impegno con la sua Nazionale che sul suo futuro, in mano agli agenti. Il piccolo dubbio insinuato negli ascoltatori ha condotto alcuni addetti ai lavori a fare il punto sul possibile calciomercato attorno al calciatore.

Nessuna offerta concreta per Bremer

Le ricerche avrebbero portato a concludere che, almeno per il momento, non ci sarebbe alcun club fortemente indirizzato all’acquisto di Bremer. Ad esempio, secondo quanto riportato da Sportmediaset, nonostante il Manchester United stia cercando un difensore di spessore, le sue attenzioni sarebbero principalmente per Mattijs de Ligt, ex Juventus in forza al Bayern Monaco. Nel caso dei Red Devils, Bremer sarebbe un eventuale piano B.