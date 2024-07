Bremer: “Allegri? Ho imparato da lui, gli auguro il meglio”

Gleison Bremer, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'ex tecnico Allegri.

Gleison Bremer, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “La Juve? Il tema dei punti di penalizzazione era nella stagione 2022/23 e ci ha lasciato molto tristi, ma sono cose su cui non potevamo fare nulla. In Serie A abbiamo iniziato molto bene, ma da gennaio e fino alla fine della Lega abbiamo lasciato alcuni punti lungo la strada e non siamo stati in grado di lottare per il titolo fino alla fine. Ma a mio parere il saldo è stato positivo. La cosa buona è che siamo riusciti a vincere la Coppa Italia, un torneo molto tradizionale e importante. Noi meritavamo una gioia perché abbiamo lavorato molto bene. Allegri? E’ difficile, ma così è il calcio. Gli auguro tutta la fortuna del mondo nella sequenza della sua carriera. Sono sicuro che continuerà ad avere successo ovunque vada perché è una persona molto professionale e appassionata del suo lavoro e della competizione. Ho imparato molto da lui”.