Mercato Juve, Paganini: “A questa cifra Koopmeiners non arriva”

La Juve riuscirà a prendere Koopmeiners? Il parere di Paganini sul grande sogno di mercato della Vecchia Signora

Il sogno di mercato della Juve resta Teun Koopmeiners ma le richieste economiche dell’Atalanta sono un grosso scoglio da superare. La Dea valuta infatti il centrocampista olandese ben 60 milioni di euro e non sembra disposta a trattare.

Mercato Juve, le parole di Paganini

Giuntoli sta cercando la chiave giusta per sbloccare la situazione ma per il momento l’offerta da 45 milioni è stata rispedita al mittente. Intervenuto sui suoi social Paganini ha spiegato: “I 45 milioni di euro che la Juventus avrebbe offerto per Koopmeiners sono quelli che Giuntoli ha offerto l’anno scorso quando era a Napoli. A quella cifra però l’olandese non arriva“.