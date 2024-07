Calciomercato, nuovo rilancio della Juve per Koopmeiners!

La Juventus, a breve giro di posta, avrebbe alzato la sua proposta per Koopmeiners: il centrocampista sarebbe il primo obiettivo di mercato

Neppure il tempo di inviare la prima proposta che la Juventus è passata al rilancio. Questo è quanto si apprenderebbe secondo Sportmediaset per quanto riguarda l’operazione ai nastri di partenza con l’Atalanta per Teun Koopmeiners. Infatti, la prima offerta di 45 milioni di euro sarebbe stata respinta dalla società nerazzurra. La Juve non ha però perso tempo e nel giro di qualche ora avrebbe immediatamente rilanciato.

L’Atalanta apre all’operazione Koopmeiners

La nuova offerta della Juventus dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni, non sufficienti ancora per convincere l’Atalanta, ma abbastanza per aprire il tavolo delle trattative. Il club bianconero sarebbe infatti consapevole della volontà del club nerazzurro di chiudere la questione nel giro di poche settimane, per capire se dovrà piazzare o meno un colpo per sostituire l’olandese.