Mercato Juve, Nico Gonzalez si avvicina: domino attaccanti

Nico Gonzalez è sempre più vicino alla Juve: manca solo un dettaglio prima del trasferimento a Torino. Le ultime novità

La Juve da diversi giorni ha trovato l’accordo per il trasferimento a Torino di Nico Gonzalez. L’attaccante argentino è stato individuato come il rinforzo ideale per la fascia ma la Fiorentina non vuole venderlo prima di aver trovato il sostituto. Il domino di attaccanti sta per iniziare.

Mercato Juve, le ultime novità su Nico Gonzalez

Tutto dovrà partire dal Genoa. I rossoblù dovranno infatti acquistare un attaccante così da permettere a Gudmundsson di trasferirsi alla Fiorentina. A quel punto i viola lascerebbero partire Nico Gonzalez, che sarebbe libero di andare a Torino. La palla ora passa quindi ai rossoblù, che hanno chiesto informazioni al Marsiglia per Harit.