Rassegna stampa – La Juventus ha il “sì” di Nico Gonzalez

La rassegna stampa di sabato 10 agosto: la Juve avrebbe un intesa con l'esterno argentino Nico Gonzalez, pronto ad accettare il trasferimento

Oggi è sabato 10 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus continuerebbe a lavorare sul calciomercato per rinforzare la batteria di esterni offensivi a disposizione di mister Thiago Motta. La preferenza per il reparto sarebbe diventato Nico Gonzalez. I bianconeri avrebbero scavalcato la concorrenza dell’Atalanta e ora sarebbe riusciti a convincere il calciatore al trasferimento.

Corriere dello Sport

Anche il corriere focalizza la sua attenzione sull’operazione che potrebbe condurre Nico Gonzalez alla Juventus, aggiungendo un dettaglio non di poco conto. Per il quotidiano, il club di Rocco Commisso, nonostante sia aperto alla cessione dell’argentino, vorrebbe prima avere la certezza di poter chiudere con il Genoa per Albert Gudmunsson. Al momento non ci sarebbe ancora l’accordo tra le parti, reso più complicato dopo l’addio ai rossoblù di Mateo Retegui.

Tuttosport

Il quotidiano sportivo chiude la rassegna di oggi confermando il punto positivo sulla trattativa tra Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez. L’altro colpo in canna possibile sarebbe invece Teun Koopmeiners, ormai impuntatosi con l’Atalanta per vestire bianconero. Nonostante le difficoltà dell’operazione, anche per l’olandese filtrerebbe ottimismo.