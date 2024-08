Koopmeiners alla Juve: arriva il pesantissimo annuncio / Calciomercato

Le possibilità di vedere Koopmeiners alla Juventus sono in forte aumento. In queste ore è arrivato un annuncio importante

Koopmeiners alla Juventus: le chiacchiere stanno davvero a zero. In questa sessione di calciomercato, il giocatore vestirà la maglia della Juve. Lo ripetiamo da giorni per una ragione molto precisa: abbiamo le nostre fonti. Queste ci dicono che presto o tardi, il trasferimento avverrà ed il motivo principe non sono i soldi, ma la volontà. Quella del giocatore di arrivare a Torino, quella dell’Atalanta di sbrigarsi e quella di Giuntoli di chiudere. In questo senso possiamo serenamente dire che i dubbi sono pochi e che solo un colpo di scena a nostro modo di dire clamoroso, potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma a quanto abbiamo detto noi, ora si unisce anche l’annuncio di una fonte assolutamente autorevole in tema di calciomercato e non solo, che fa capire molto bene quale sia la direzione che l’affare sta prendendo.

Calciomercato, le ultime su Juve e Koopmeiners

Fabrizio Romano ha svelato lo stato delle cose, andando “contro” alcune smentite (quello che stiamo provando a fare anche noi) e raccontando quale sia la situazione. Secondo quanto viene riferito, infatti, l’offerta ufficiale da parte della Juventus per Koopmeiners ora sarebbe sul tavolo dell’Atalanta. Anzi, lo sarebbe da giovedì scorso. 50 milioni di euro che con i bonus, arriverebbero a 55. Colloqui continui tra le parti racconterebbero come si stia procedendo in una direzione che non farà altro che “limare” le differenze, arrivando poi ad un punto di svolta. Lo ripetiamo: è solo questione di tempo. La Dea pensa al Real Madrid e pure a prendere un sostituto di Koop. Ma alla fine, l’affare si farà. E proprio parlando di Juventus, attenzione: Giuntoli starebbe lavorando a qualcos’altro di grosso <<<