Mercato Juve, Marchetti: “Sensazioni positive per Douglas Luiz”

Luca Marchetti ha parlato dell'interesse in questa sessione di calciomercato della Juventus per il centrocampista brasiliano Douglas Luiz

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato della trattativa di calciomercato per il passaggio di Douglas Luiz dall’Aston Villa alla Juventus. Ecco le sue parole: “Non è vicino ma si sta cercando di avvicinarsi il più possibile. Ci sono sensazioni positive. Lo dimostra come la Juventus stia continuando a trattare, la valutazione fatta dall’Aston Villa vicina ai 60 milioni di euro è stata accettata dalla Juve. Se la trattativa va avanti vuol dire che c’è l’interesse della Juve. L’inserimento di Iling Junior e McKennie dimostra la volontà di fare l’operazione. C’è poi da fare il calcolo sul fair play finanziario con plusvalenze per Aston Villa e Juventus, più l’ingaggio da 4.5 milioni che equivale alla somma degli ingaggi di Iling e McKennie”.