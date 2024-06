Juve, Marianella non ha dubbi: “Douglas Luiz colpaccio mondiale”

Se la Juve dovesse riuscire a prendere Douglas Luiz avrebbe fatto un colpo di grandissimo livello: le parole di Marianella

La Juve rischia di avere tra le mani una grandissima opportunità di mercato. L’Aston Villa è infatti costretto a vendere qualcuno entro il 30 giugno così da rispettare i paletti del fair play finanziario e per questo sta pensando di cedere Douglas Luiz. La richiesta è di 20 milioni di euro più il cartellino di McKennie e Iling-Jr ma la Juve vorrebbe abbassare le pretese economiche. Intervenuto dagli studi di Sky Sport Massimo Marianella ha detto: “Douglas Luiz per me in quel ruolo è uno dei migliori al mondo in assoluto. 20 milioni più Iling-Junior e McKennie è un affare clamoroso, da fare subito? Da fare ieri. Prendere Douglas Luiz sarebbe un colpaccio mondiale”.