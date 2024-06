Mercato Juve, Marchetti: “Adeyemi e Greenwood affari difficili”

Luca Marchetti ha parlato dei rumors di mercato su Mason Greenwood e Karim Adeyemi: per la Juve sarebbe oggi affari difficili da concludere

Intervistato per Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato di Karim Adeyemi e Mason Greenwood, due profili di calciomercato accostati con insistenza alla Juventus. Per il giornalista, attualmente per la società bianconera sarebbe complicato trattare questi giocatori. Prima di poter intavolare una trattativa, necessiterebbe di monetizzare alcune uscite. Ecco le sue parole: “La Juventus sicuramente segue un giocatore in quella posizione di campo, ma ricordiamo che prima deve vendere. Oggi andare ad aggiungere un giocatore come Adeyemi o Greenwood non è facile, è chiaro che la Juve stia scandagliando il mercato, ma finché non arriverà una cessione sarà difficile fare un’operazione in entrata”.