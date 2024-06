Juve, Bertinetti: “Greenwood è molto meglio di Berardi”

Bertinetti ha confrontato due possibili acquisti della Juve, Greenwood e Berardi: per il professore tra i giocatori non ci sarebbe confronto

Intervistato per La Repubblica, Paolo Bertinetti ha parlato di Mason Greenwood, attaccante in ottica Juventus per la prossima campagna acquisti. Per il Professore emerito dell’Università di Torino, il giocatore del Manchester United sarebbe un ottimo innesto per i bianconeri, molto migliore di Domenico Berardi. Ecco le sue parole: “Per Mason Greenwood, attaccante formidabile e polivalente (altro che Berardi). Il suo arrivo presenta però due problem. Primo problema: quasi mai i giocatori inglesi si sono ambientati bene in Italia. Il secondo problema è che la sua fidanzata, nel gennaio del 2022, lo denunciò per violenze. Nel febbraio del 2023 la giustizia inglese ha però lasciato cadere tutte le accuse: non luogo a procedere. In Italia persino la prescrizione viene presentata come prova d’innocenza. Ma penso che in questo caso gli opinionisti anti-juventini si ergeranno ad accusatori e difensori dei diritti delle donne”.