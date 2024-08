Samardzic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il trequartista serbo avvicina Koopmeiners alla Juve

L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Samardzic dall’Udinese. Per la Juve si tratta di un’ottima notizia visto che il serbo è fondamentalmente il sostituto naturale di Koopmeiners: l’olandese si avvicina.

Mercato, Samardzic avvicina Koopmeiners alla Juve

Questa sera l’Atalanta scenderà in campo per la sua prima partita di Serie A, poi Koopmeiners potrebbe partire alla volta di Torino. La trattativa tra le due parti è infatti quasi chiusa: mancano soltanto da limare alcuni dettagli. Operazioni da circa 57 milioni di euro, con il giocatore che andrà a guadagnare 4,5 milioni di euro per 5 anni. Non resta che aspettare le visite mediche e le firme. E non è finita: sta circolando una voce pesantissima su una decisione che Giuntoli sta per prendere <<<