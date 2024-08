Juve, Nebuloni: “La scelta di Koopmeiners è inspiegabile…”

Nebuloni ha parlato dell'obiettivo della Juventus, Koopmeiners: per il giornalista, le scelte del calciatore sarebbero difficili da capire

In collegamento per Sky Sport, Massimiliano Nebuloni ha parlato di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta seguito dalla Juventus. Per il giornalista, le scelte dei tempi con il quale il giocatore si sarebbe tirato fuori dalla squadra nerazzurra sarebbero di difficile interpretazione.

Nebuloni su Koopmeiners

Ecco le sue parole: “In attesa di capire l’evoluzione del caso Koopmeiners che si è chiamato fuori due settimane fa in maniera, per certi versi, inspiegabile, prima di una partita come quella con il Real. Ma sappiamo che l’Atalanta è ancora molto irrigidita con la Juve che conta di chiudere l’operazione nei prossimi giorni, insomma un punto di incontro non c’è ancora stato con l’Atalanta a livello di cifre, ma questo è un problema che riguarda relativamente Gasperini“.