Mercato Juve, Koopmeiners: certificato medico per non giocare

Rottura totale tra l'Atalanta e Koopmeiners: la Juve riuscirà a trovare un accordo con la Dea? Nel frattempo Teun non si allena

Il rapporto tra Koopmeiners e l’Atalanta è ormai arrivato a un punto di non ritorno. Il centrocampista olandese ha infatti rivelato di volersi trasferire alla Juve e ha smesso di allenarsi. Per farlo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Teun avrebbe presentato un certificato medico che attesta lo stress provocato da tutta questa vicenda. Strappo totale.

Mercato Juve, Atalanta-Koopmeiners: rottura totale

Ora bisognerà capire se l’Atalanta abbasserà o meno le proprie pretese. Koopmeiners ha da tempo trovato l’accordo con la Juve per un quadriennale ma i bianconeri non hanno mai offerto i 60 milioni richiesti dalla Dea. Possibile quindi che ora le due parti possano trovare un accordo per una soluzione che faccia contenti tutti, magari per una cifra attorno ai 55 milioni di euro.