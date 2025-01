La Juve lavora ad un colpo da paura: spunta il nome di... / Mercato

Il calciomercato della Juventus continua ad infiammare le ultime notizie legate alla Serie A e ai possibili colpi in entrata

Calciomercato Juventus, novità pesanti su due calciatori della Lazio (anzi tre)

Non solo le voci relative a Zaccagni – che piace tantissimo – ma ora, anche quelle in relazione ad altri due calciatori della Lazio. La Juventus starebbe seriamente intensificando i propri movimenti in direzione biancoceleste con la volontà di capire la fattibilità di due operazioni. La prima, la più clamorosa, è sicuramente quella legata a Nuno Tavares. Il treno biancoceleste che ha mostrato una forza fisica e una capacità di essere straripante che ha dato nell’occhio. Per forza. La Juventus può essere il suo salto di qualità definitivo. La Lazio va bene, ma come trampolino. E questo, forse, lo sa pure lui. Da qui nasce l’idea di tentare un assalto. Giuntoli ci sta pensando. Ci ragiona. Sarebbe un colpo clamoroso in special modo a gennaio, anche se difficilmente si potrà trattare ora con Lotito. Più facile farlo in estate. E le nostre indiscrezioni ci dicono che qualcosa potrebbe seriamente muoversi in quella direzione. Ma Nuno Tavares non è l’unico nome che piace dalla Lazio. Oltre a lui – e a Zaccagni – c’è un altro calciatore che piace da morire.

Stiamo parlando di Gila. In queste settimane la Juventus lo ha osservato abbastanza da vicino. E tutto lascia pensare che forse, qualcosa potrebbe accadere. Basti pensare al fatto che lo stesso calciatore sembrerebbe pronto al salto di qualità. Viene dal Real Madrid (dove pure è molto apprezzato) è un calciatore moderno, fisico ed esplosivo. Thiago Motta lo sta studiando. E’ possibile che la prossima estate qualcosa si possa muovere in quella direzione considerando che la difesa della Juve, comunque, avrebbe bisogno di una boccata d’ossigeno. Quel che succederà lo staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, la Juve si muove anche su altri fronti. Lele Adani ha rilasciato una pesante dichiarazione proprio in merito alla Juventus <<<