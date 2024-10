Mercato Juve, Giuntoli sfida l'Inter: vuole il colpo a parametro zero - JuveNews.eu

Nuovo nome per la difesa della Juve: Giuntoli segue Tah e prova a soffiarlo all'Inter. La strategia bianconera

Il grave infortunio di Bremer è stato un brutto colpo per la Juve che di colpo si è ritrovata a dover fare a meno del suo miglior difensore. Ora Thiago Motta sarà quindi costretto a schierare Kalulu e Gatti titolari, con Danilo e Cabal come uniche vere alternative di ruolo. Per questo Giuntoli si è subito messo alla ricerca di possibili rinforzi tanto per gennaio quanto per giugno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Vecchia Signora è pronta a sfidare l’Inter per il cartellino di Tah, centrale tedesco il cui contratto con il Bayer Leverkusen scadrà il prossimo giugno.

Mercato Juve, Giuntoli vuole Tah

Fino a qualche anno fa Tah era considerato uno dei migliori difensori tedeschi della sua generazione, anche se ancora non del tutto esploso. Le sue prestazioni, infatti, lasciavano spesso a desiderare… almeno fino all’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina del Leverkusen. Nelle ultime stagioni Tah ha infatti sorpreso tutti, tanto l’Inter sta pensando di acquistarlo a parametro zero per giugno. Il tedesco piace però anche a Giuntoli che sarebbe pronto ad anticipare i tempi e fare un’offerta a gennaio per il giocatore, così da convincere il Bayer. A fargli posto sarebbero le cessioni di Arthur, Djalo o Danilo. Costo dell’ingaggio: circa 4/5 milioni di euro.