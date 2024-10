Juve, Legrottaglie: "Senza Bremer si va avanti con Gatti, Kalulu e Cabal" - JuveNews.eu

Dall'infortunio di Bremer e il suo sostituto fino a Cambiaso e Vlahovic: le parole dell'ex Juve Legrottaglie a Tuttosport

Intervistato da Tuttosport Legrottaglie ha analizzato la difesa della Juve: “Senza Bremer si va avanti con Gatti, con Kalulu, con Cabal che può essere adattato da centrale. Ma per come intende il calcio Thiago Motta non ci sarebbe da meravigliarsi se vedessimo qualche giocatore in un ruolo diverso. Poi è chiaro a gennaio, considerando i tanti impegni, che un difensore lo prenderanno. Un difensore che abbia però le caratteristiche di Gleison. Ismajli? Ha caratteristiche simili: forte fisicamente, bravo nell’anticipo che può fare anche il terzino. Potrebbe essere il profilo giusto anche se Bremer ha più senso del gioco”.

Juve, le parole di Legrottaglie

Sulla lotta scudetto: “Dire che oggi si vincerà lo scudetto non si può dire. Ma c’è un progetto, un lavoro che nei prossimi 2-3 anni porterà la Juventus sicuramente a essere una squadra vincente. Quest’anno credo che Napoli e Inter siano un passo ancora avanti…”. Chiosa finale su Cambiaso e Vlahovic: “Oggi non esiste esterno basso o alto. Cambiaso riesce a coprire benissimo tutti i 60-70 metri di campo. Tocca tanti palloni, è sempre dentro il gioco e così diventi decisivo come è successo anche in maglia azzurra. Vlahovic è un attaccante completo. La Juventus deve avere un attaccante così, come lui, con la sua voglia di Juve. Ma deve entrare e mettersi a completa disposizione nel contenitore Juventus”.