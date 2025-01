Mercato Juve, fatta per Kolo Muani: oggi le visite. C’è un retroscena…

Kolo Muani si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juve: oggi le visite mediche con il club bianconero. E c'è un retroscena

Non solo Alberto Costa: giornata di visite mediche al JMedical che oggi attende anche Kolo Muani. Il giocatore ha infatti acconsentito al trasferimento alla Juve, con il club bianconero che lo acquisterà in prestito fino al termine della stagione, pagandogli anche tutto l’ingaggio. Sarà lui quindi il rinforzo offensivo per Thiago Motta, il nuovo bomber che potrà giocare con e al posto di Dusan Vlahovic. La speranza è che così facendo i bianconeri non si ritrovino più senza un riferimento offensivo, come invece accaduto ogni qual volta il serbo non è stato disponibile.

Mercato Juve, il retroscena su Kolo Muani

Ma come ha fatto la Juve a superare la grande concorrenza internazionale? Sulle tracce del francese oltre ai bianconeri c’erano infatti anche Milan, Tottenham e Manchester United. Alla fine però il giocatore ha scelto proprio di trasferirsi a Torino dove oggi svolgerà le visite mediche. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, a fare la differenza è stato Thiago Motta. Kolo ha infatti chiamato tutti gli allenatori delle squadre più interessate al suo cartellino per farsi spiegare il suo ruolo e il progetto. L’idea di calcio dell’allenatore della Vecchia Signora l’ha convinto. Inoltre il tecnico italo-brasiliano gli ha garantito continuità e minutaggio, cosa che invece non avrebbe potuto avere al Tottenham o al Manchester United.