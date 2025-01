Juve, Alberto Costa è arrivato a Torino: ora le visite mediche e le firme

Alberto Costa è arrivato a Torino: il terzino portoghese si prepara ora alle visite mediche e alle firme con la Juve

Il primo colpo della Juve in questo mercato invernale è arrivato in città. In mattinata Alberto Costa è atterrato all’aeroporto di Caselle a Torino e oggi si prepara a svolgere le visite mediche e le firme con il club bianconero. Il terzino portoghese è in arrivo dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni di euro più 2 di bonus e firmerà per 4 o 5 anni a 500 mila euro a stagione.

Juve, il punto sul mercato in entrata

Giuntoli ha quindi chiuso il primo acquisto di questo gennaio ma non sarà l’unico. Ai bianconeri servirà infatti anche un difensore centrale (Araujo del Barcellona nel mirino) mentre è tutto fatto per l’arrivo di Kolo Muani. L’attaccante francese ha accettato il trasferimento in bianconero e si prepara a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Il PSG lo cederà in prestito fino al termine della stagione con i bianconeri che pagheranno tutto il suo contratto. Il francese dovrebbe arrivare in città già oggi, pronto per le visite mediche e le firme, e sarà già a disposizione di Thiago Motta per la 21a giornata di Serie A.