Mercato Juve, Facundo Gonzalez verso la cessione al Feyenoord

Facundo Gonzalez potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato: il difensore sarebbe vicino al passaggio al Feyenoord

Se in entrata la Juventus starebbe piazzando dei colpi di calciomercato clamorosi per alzare lo spessore generale della rosa, in uscita il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non sarebbe meno attivo. Tra i calciatori alla quali il dirigente dei bianconeri starebbe cercando sistemazione c’è Facundo Gonzalez, difensore argentino acquistato la scorsa stagione dal Valencia.

Facundo Gonzalez in prestito al Feyenoord

Il difensore di belle speranze è stato poi immediatamente girato in prestito alla Sampdoria in Serie B, trovando via via più spazio nel corso della stagione. Ritornato alla Juventus, sarebbe stato quantomeno ritenuto non ancora pronto a rientrare nell’ambizioso progetto bianconero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sua uscita sarebbe considerata certa con il Feyenoord pronto a prelevarlo in prestito. L’avventura alla Juve di Facundo Gonzalez però potrebbe terminare anche definitivamente. Il club olandese potrebbe riscattare il giocatore nel corso della stagione versando 6 milioni di euro nelle casse bianconere.