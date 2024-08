Mercato Juve, doppio affare con l’Ajax: via Rugani, dentro Sutalo

La Juve è alla ricerca di un difensore centrale: idea Sutalo per la difesa. Discorsi con l'Ajax già avviati... grazie a Rugani

Sfumato Todibo è arrivato il momento di guardare avanti. Il difensore francese si prepara a diventare un giocatore del West Ham e per questo la Juve ha cominciato a cercare delle alternative. Una di queste potrebbe essere il croato Josip Sutalo.

Mercato Juve, idea Sutalo per la difesa

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, infatti, i bianconeri nel corso della trattativa con l’Ajax per il trasferimento di Rugani avrebbero parlato anche del centrale croato. Il club olandese lo valuta circa 15 milioni di euro e potrebbe quindi rivelarsi un buon colpo per potenziare la difesa. Per quanto riguarda l’ingaggio, invece, i bianconeri contano di chiudere con il giocatore per circa 2 milioni di euro.