Koopmeiners alla Juve: poco fa l’annuncio improvviso / Calciomercato

La Juventus sta lavorando sul mercato: tra i mille nomi che circolano, c'è quello di Koopmeiners che fa più rumore di tutti

Il tormentone del calciomercato Juventino di questa estate non può non essere – ovviamente – quello legato a Koopmeiners. Lo ha fatto capire molto chiaramente alla Dea: vuole giocare per la Juventus. Una volontà che fa scalpore (ma perché?) ma che allo stesso tempo è la stessa che ha avuto Soulé nell’andare alla Roma o lo stesso Koopmeiners, quando era all’AZ, per trasferirsi all’Atalanta. Una volontà chiara, che andrebbe accolta piuttosto che ostacolata. La Juve la sua offerta l’ha fatta. Ed è in questo senso che gli aggiornamenti che riceviamo, vanno. Giuntoli molto presto potrebbe spingersi anche più in là, mettendo sul tavolo dei nerazzurri poco più di 50 milioni di euro. Una somma, che dovrebbe bastare a convincere tutte le parti in causa di quanto sia corretto chiudere l’operazione il prima possibile. Ma c’è di più. In queste ore è arrivato un annuncio molto chiaro.

Koopmeiners-Juventus: l’annuncio di Ceccarini

Parlando ai microfoni di RadioBianconera il noto giornalista Niccolò Ceccarini, ha fatto il punto della situazione rispetto (proprio) alla questione Koopmeiners-Juventus. Ecco cosa ha detto: “Quello che posso dirvi io è che sulla questione legata a Koopmeiners, ci sarà da attendere. Bisognerà aspettare la Supercoppa Europea tra Atalanta e Real Madrid. Che si giocherà il prossimo 14 agosto. Solo dopo, arriverà la risposta definitiva da parte della Dea“. Insomma, da quanto viene riportato, c’è la possibilità che prima del 14 agosto ci siano solo chiacchiere e poca concretezza. L’unica cosa certa, però, è che il giocatore la sua decisione l’ha presa. Visto anche quello che ha dichiarato Gasperini. E che – dunque – per il suo passaggio alla Juventus è solo questione di tempo. Per buona pace dei gufi. Detto ciò, sempre parlando di Juve, attenzione: Giuntoli starebbe pianificando qualcosa di clamoroso <<<