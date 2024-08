Calciomercato Juve, Rugani in uscita: Ajax vicino al colpo

Daniele Rugani potrebbe molto presto lasciare la Juve: l'Ajax potrebbe chiudere per il difensore in questo calciomercato nei prossimi giorni

Per Daniele Rugani i prossimi giorni potrebbero essere gli ultimi del calciatore alla Juventus. Il difensore centrale in forza ai bianconeri, nonostante il recentissimo rinnovo, non sarebbe nei piani del neo allenatore Thiago Motta e da tempo verrebbe considerato in uscita. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti su questo fronte.

Addio Rugani: l’Ajax può chiudere

Secondo quanto riportato da Tmw, Rugani dovrebbe lasciare l’Italia con destinazione Olanda. Più precisamente, sarebbe l’Ajax la squadra ad avere trovato un accordo con Juventus e giocatore e la trattativa appare a buon punto. Già la prossima settimana, i giochi potrebbero essere fatti per l’ufficializzazione del trasferimento.