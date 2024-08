Mercato Juve, Di Marzio: “Ottimismo per De Sciglio all’Empoli”

Di Marzio ha parlato del terzino destro della Juventus, De Sciglio: per il giornalista il calciatore può passare all'Empoli in questo mercato

Tramite i suoi canali ufficiali, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile passaggio dalla Juventus all’Empoli in questa sessione di calciomercato per Mattia De Sciglio. Ecco le sue parole: “Il successo contro la Roma in campionato e ora il mercato. Empoli che dopo aver ottenuto i primi tre punti stagionali è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di D’Aversa e sta lavorando per provare a chiudere due obiettivi. Il primo riguarda la difesa e porta dritti al nome di Mattia De Sciglio“.

Di Marzio: “Non solo De Sciglio nel mirino dell’Empoli”

Il giornalista ha proseguito: “Il club toscano continua a spingere per arrivare al terzino finito ai margini del progetto di Thiago Motta alla Juventus: lavori in corso e volontà chiara di portarlo in rosa. Aumenta la fiducia per il buon esito dell’operazione, in modo da trovare l’intesa finale con la Juventus e il giocatore. Dopo la risoluzione con Caputo, l’Empoli sta cercando anche un nuovo attaccante: al momento è sfida aperta con il Cagliari per arrivare a David Okereke. Per il nigeriano il club toscano ha proposto un prestito con diritto di riscatto alla Cremonese“.