De Sciglio: “Non sono stato convocato per scelta tecnica…”

Mattia De Sciglio, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sua assenza.

Mattia De Sciglio, calciatore della Juventus, ha voluto chiarire la situazione della mancata convocazione nel ritiro in Germania dei bianconeri. Ecco le sue parole sull’account personale social: “Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate”. Oltre a lui, non sono stati convocati neanche Huijsen e Arthur, anche loro in uscita dalla Juve.