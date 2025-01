Mercato Juve, Di Marzio: “Nuovo difensore? Dipende da questi fattori”

La Juve acquisterà un nuovo difensore da qui al termine del mercato di gennaio? Il punto sui bianconeri di Di Marzio

Manca ormai meno di una settimana alla fine del calciomercato e la Juve ha già ufficializzato tre operazioni: Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga. E ora? I bianconeri vorrebbero acquistare un altro difensore centrale così da allungare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Ci sono però delle condizioni particolari. Dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato: “Nuovo difensore? Molto è legato alle uscite. Oltre ai contatti non è ancora arrivata l’offerta del City per Cambiaso che potrebbe arrivare dopo la partita di Champions League in caso di vittoria. Ci sono delle offerte in prestito per Fagioli. Se la Juve non farà una cessione importante andrà su un nuovo prestito ma comunque deve essere un giocatore da Juve, un giocatore di livello altrimenti non verrà acquistato nessuno“.

Mercato Juve, le ultime novità

Prima si vende e poi si acquista. La regola è semplice e ormai chiara a tutti. In alternativa si dovrà andare di prestito, ma soltanto per un giocatore che valga la pena di essere preso, un po’ come successo in attacco per Kolo Muani. Non sarà facile: il mercato bianconero potrebbe anche essere già finito. Nel frattempo Motta è già pronto all’addio? Occhio a Xavi per la panchina… <<<