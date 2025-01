Mercato Juve, Motta dopo Danilo? Clamorosa idea Xavi

L'addio tra Danilo e la Juventus è ora ufficiale: dal mercato, le indiscrezioni parlerebbero di un possibile futuro cambio tra Motta e Xavi

Dopo una prima parte di stagione difficile e diverse settimane dall’apertura del calciomercato da quando di fatto il giocatore è stato messo ai margini della rosa, il divorzio tra Danilo e la Juventus è oggi stato reso ufficiale. Si interrompe così, con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, il rapporto tra il club bianconero e quello che è stato, fino alla scorsa stagione, il capitano della squadra. Il calciatore brasiliano, il quale dovrebbe tornare a giocare in Brasile nel Flamengo, non ha perso tempo nel voler salutare, tramite un messaggio via social, i tifosi della sua ormai ex squadra. Allo stesso tempo, anche la Juventus non avrebbe indugiato, chiudendo ancor prima per il prestito di Renato Veiga dal Chelsea, il quale ha già effettuato le visite mediche questo pomeriggio e potrebbe già essere ufficializzato in queste istanti.

Retroscena Xavi: indiscrezione prima del KO con il Napoli

Veiga sarà dunque il terzo colpo della campagna acquisti di gennaio a disposizione dell'allenatore Thiago Motta, la cui posizione, si starebbe rivelando non così salda. Infatti, secondo quanto riportato da L'Equipe, alcuni rappresentanti della dirigenza della Juventus avrebbero già avuto dei colloqui negli scorsi giorni con Xavi, ex allenatore del Barcellona, ancor prima della sconfitta rimediata dai bianconeri in Serie A contro il Napoli. Un indiscrezione che potrebbe metterebbe per la prima volta in dubbio il futuro della la panchina di Thiago Motta, almeno per la prossima stagione.