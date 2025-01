Mercato Juve, il punto di Di Marzio: “Ecco chi arriverà”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato della Juve

Siamo ormai a metà di gennaio e quindi anche del mercato invernale. I bianconeri non hanno ancora ufficializzato neanche un acquisto ma Giuntoli è al lavoro per regalare a Thiago Motta diversi rinforzi di spessore. La Juve è alla ricerca di almeno un difensore centrale ma anche di un attaccante. Questa prima parte di stagione, infatti, ha messo in chiaro come il solo Vlahovic non può reggere da solo sulle sue spalle tutto il peso dell’attacco e ha quindi bisogno di un partner che possa giocare al suo fianco o sostituirlo.

Mercato Juve, da Danilo a Kolo Muani: le parole di Di Marzio

Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato: “Arriverà sicuramente un difensore, forse due perché Danilo sta risolvendo il contratto e dovrebbe andare al Napoli anche se il Flamengo ha mostrato interesse. La prima scelta resta Araujo, la Juve non ha ancora un’apertura da parte del Barcellona altrimenti sarebbe pronto a tornare per Tomori del Milan. Davanti continua il flirt per Kolo Muani su cui ci sono tante altre squadre e ci sono tanti intrighi come anche Rashford. Fatta per Alberto Costa con una cifra intorno ai 14 milioni di euro”.